Хижачка MARUV у латексі влаштувала ритуальні танці на піску та у вогні. ДВА ВІДЕО

Співачка року у Росії MARUV презентувала одразу два кліпи за тиждень, назвавши їх епізод 1 та епізод 2.

Обидва відео англійською та об’єднані темою пристрасних танців у вогні.

В першому кліпі під назвою "To Be Mine" артистка у червоному комбінезоні вигинається на капоті автівки і танцює ритуальні танці у колі зі свічок. Також Maruv перетворюється на хижачку, спалахує та зависає над водою.

А в другому більш динамічному за музикою епізоді під назвою "Don’t Stop" Maruv у чорному боді і блискучому плащі витанцьовує на піску та у тісному колі свого балету.

ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 1:

У другому епізоді Аня показала більше тіла і більше сексі-танців

ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 2: