Хижачка MARUV у латексі влаштувала ритуальні танці на піску та у вогні. ДВА ВІДЕО

15 листопада 2019, 14:32

Співачка року у Росії MARUV презентувала одразу два кліпи за тиждень, назвавши їх епізод 1 та епізод 2.

Обидва відео англійською та об’єднані темою пристрасних танців у вогні.

В першому кліпі під назвою "To Be Mine" артистка у червоному комбінезоні вигинається на капоті автівки і танцює ритуальні танці у колі зі свічок. Також Maruv перетворюється на хижачку, спалахує та зависає над водою.

А в другому більш динамічному за музикою епізоді під назвою "Don’t Stop" Maruv у чорному боді і блискучому плащі витанцьовує на піску та у тісному колі свого балету.


 
 
У цьому ж вбранні Maruv отримувала статуетку "Співачка року" від російського видання Glamour
 
 
 
 
 

ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 1:

 
У другому епізоді Аня показала більше тіла і більше сексі-танців
 
 
 

ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 2:


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