Хижачка MARUV у латексі влаштувала ритуальні танці на піску та у вогні. ДВА ВІДЕО
П'ятниця, 15 листопада 2019, 14:32
Співачка року у Росії MARUV презентувала одразу два кліпи за тиждень, назвавши їх епізод 1 та епізод 2.
Обидва відео англійською та об’єднані темою пристрасних танців у вогні.
В першому кліпі під назвою "To Be Mine" артистка у червоному комбінезоні вигинається на капоті автівки і танцює ритуальні танці у колі зі свічок. Також Maruv перетворюється на хижачку, спалахує та зависає над водою.
А в другому більш динамічному за музикою епізоді під назвою "Don’t Stop" Maruv у чорному боді і блискучому плащі витанцьовує на піску та у тісному колі свого балету.
ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 1:
ДИВІТЬСЯ ЕПІЗОД 2:
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