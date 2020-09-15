Перша відпустка разом: голова ДМС Соколюк і Настя Зінченко поринули у масковий режим Стамбула
Не встиг голова Державної міграційної служби Максим Соколюк оголосити про своє кохання з тією самою Анастасією Зінченко з карантинного Уханя, як повіз її у першу спільну відпустку до Стамбула.
А там якраз ввели суворий масковий режим. Тож парочці довелося навіть у спеку насолоджуватися красою міста, на знімаючи масок.
Але, судячи з фото Насті в Instagram, Стамбул їм дуже подобається, і ускладнене дихання майже не заважає.
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В Турции несколько дней назад ввели масочный режим и люди на улице ходят и в помещениях в масках, везде контроль температуры и полиция может оштрафовать людей кто без неё(штраф 150$) Мы, конечно, соблюдаем правила и ими не пренебрегаем 😷 но если честно, это сложно особенно днём, очень жарко и душно, уровень влажности здесь большой и через пару минут ощущение что дышать нечем, приходиться останавливаться что бы отдышаться. В многих ресторанах не продают кальян (из за правил карантина) В общем здесь классно, есть туристы, все соблюдают правила несмотря на то, что есть некоторые сложности ☺️
Нагадаємо, Настя з Максимом почали зустрічатися ще в квітні, але про свої стосунки розказали лише тиждень тому.