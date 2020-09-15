Перша відпустка разом: голова ДМС Соколюк і Настя Зінченко поринули у масковий режим Стамбула

Не встиг голова Державної міграційної служби Максим Соколюк оголосити про своє кохання з тією самою Анастасією Зінченко з карантинного Уханя, як повіз її у першу спільну відпустку до Стамбула.

А там якраз ввели суворий масковий режим. Тож парочці довелося навіть у спеку насолоджуватися красою міста, на знімаючи масок.

Але, судячи з фото Насті в Instagram, Стамбул їм дуже подобається, і ускладнене дихання майже не заважає.

Перед польотом Настя жалілася на втому через щільний графік фотозйомок, якими вона займається, відколи повернулася з Китаю

У Соборі святої Софії

А це закохані у палаці Topkapi saray

Настя, як ми вже помітили, любить брендові сумки. Така оригінальна річ (не репліка) з нейлону коштує приблизно 1300 євро, а зі шкіри - понад 2 тисячі євро

Нагадаємо, Настя з Максимом почали зустрічатися ще в квітні, але про свої стосунки розказали лише тиждень тому.