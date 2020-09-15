Перша відпустка разом: голова ДМС Соколюк і Настя Зінченко поринули у масковий режим Стамбула

Вівторок, 15 вересня 2020, 10:45

Не встиг голова Державної міграційної служби Максим Соколюк оголосити про своє кохання з тією самою Анастасією Зінченко з карантинного Уханя, як повіз її у першу спільну відпустку до Стамбула.

А там якраз ввели суворий масковий режим. Тож парочці довелося навіть у спеку насолоджуватися красою міста, на знімаючи масок.

Але, судячи з фото Насті в Instagram, Стамбул їм дуже подобається, і ускладнене дихання майже не заважає.

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В Турции несколько дней назад ввели масочный режим и люди на улице ходят и в помещениях в масках, везде контроль температуры и полиция может оштрафовать людей кто без неё(штраф 150$) Мы, конечно, соблюдаем правила и ими не пренебрегаем 😷 но если честно, это сложно особенно днём, очень жарко и душно, уровень влажности здесь большой и через пару минут ощущение что дышать нечем, приходиться останавливаться что бы отдышаться. В многих ресторанах не продают кальян (из за правил карантина) В общем здесь классно, есть туристы, все соблюдают правила несмотря на то, что есть некоторые сложности ☺️

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 12 Сен 2020 в 12:38 PDT

 
Перед польотом Настя жалілася на втому через щільний графік фотозйомок, якими вона займається, відколи повернулася з Китаю 
 
У Соборі святої Софії 
 
А це закохані у палаці Topkapi saray
 
Настя, як ми вже помітили, любить брендові сумки. Ось цю від Prada, мабуть, з Китаю привезла. Така оригінальна річ (не репліка) з нейлону коштує приблизно 1300 євро, а зі шкіри - понад 2 тисячі євро 

Нагадаємо, Настя з Максимом почали зустрічатися ще в квітні, але про свої стосунки розказали лише тиждень тому

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