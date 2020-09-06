"Моє кохання і душа": Голова ДМС Соколюк розсекретив свій роман із Настею з Уханя
Казковою історією кохання закінчилося повернення в Україну моделі Анастасії Зінченко з китайського міста Ухань, в якому вона кілька місяців просиділа на карантині через небажання залишати свого песика Мішель.
Як стало відомо лише зараз, у Насті роман із головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком. Більше того, пара уже заручилася.
Про це обидва закохані 6-го вересня повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Якраз цього дня Соколюку виповнилося 43.
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Все почалось 20022020 (як багато цифр 0 та 2), з мого телефонного телефонного дзвінка в 10.42, майже 7 місяців тому. Магія цифр 30353426114181994. Розгадати цей ребус не зміг ніхто - прості GPS кооодинати, міста Ухань, Китай : 30°35'34.26” 114°18'19.94” . Це був дзвінок дівчині, яку не евакуювали в Україну, з питанням що і чому так відбулось. З’ясування цього питання, допомога в вирішенні проблем та планування повернення до дому в Україну, перейшло з часом в особисте спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя та відношення до подій. Особиста зустріч в кінці квітня, після повернення в Україну., яка продовжила наше знайомство. Коротке, практично офіційне вітання - «Привіт. Вітаю». І 800 км дороги, по час якої - місцями досить важка розмова о подіях життя і бажаннях. І поступки, які давали можливість все залишити все як є, і нічого, не змінювати в житті кожного. Виконання обіцянки, данної на початку спілкування. Чашка кави. Прощання, яке давало надію, але нічого більшого. Я залишив лист, в якому пояснив свої думки та почуття. Та за декілька годин отримав телефонний дзвінок з довгою, дуже не простою розмовою. Я повернувся через два дні, і ми разом зробили ремонт на кухні. За декілька тижнів я запропонував переїхати до Києва. Ми разом не розуміємо, що це було, як так відбулося та зірки зійшлися на небі, але це кохання, і ми щасливі. Моє кохання і душа @nastyazinchenko_
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Пришло время рассказать нашу историю знакомства. Это будет долгий но очень интересный рассказ и я уверенна, что вам он понравится ☺️ ✨20.02.2020✨Максим мне позвонил, что бы спросить почему меня не эвакуировали и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках и я единственная была, кого не взяли на самолёт. Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. Всю историю в деталях по поводу трудностей перед полётом домой , я уже писала, по этому продолжу с 25.04.2020 - наша встреча ☺️ Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо 😁 Максим передал мне письмо которое написал и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня 🤪 Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (в качестве подарка ей на день рождение), он поддержал мою идею и ремонт мы стали делать вместе, это было весело и я не знала что так бывает. Нестандартное знакомство так ещё и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, тёплыми и домашними. Звучит как сказка ☺️ Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве.😊 в те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантине😷 Я не могу объяснить что это было, заезды иди стечение обстоятельств, судьба - но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа но обычную, она несёт необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким.✨ Хочется лишь сказать, любите. Любите всем сердцем и будьте счастливы. С днём рождения, мой любимый Максим ❤️
Причому, як виявилося, Соколюк був ще одружений, коли познайомився з Анастасією. Але якраз у квітні він подав на розлучення.
У Максима є донька та син від попереднього шлюбу.
У свою чергу Настя одразу після повернення на батьківщину почала інтригувати фотографіями, на яких було зрозуміло, що в неї зав'язалися стосунки. Але з ким саме, дівчина не вказувала, лише хвалилася численними подарунками та брендовими речами у сторіс.
Максим навіть зробив таке саме тату, як у Насті.
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Мы вместе и любим другу друга ❤️ Он захотел сделать тату, как у меня. С начала я ему не поверила, но когда он приехал и мы поехали в тату салон, я была в шоке 😄 мне приятно и это необычно. Передать словами не могу, что чувствую рядом с ним, но это определенно что то на 7 метров над уровнем неба ❣️
Заручини Насті з Максимом сталися у травні, тобто через місяць після їхньої зустрічі. Соколюк на той момент ще перебував у процесі розлучення.
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❣️ 17.05.2020 ❣️ Как сказал участник одного из ТВ шоу 21 февраля «Тепер про Анастасію дізнався весь світ, що вона прекрасна і добра людина і найде собі нареченого, побачите, вийде ще заміж»😁 Раньше, я даже не задумывалась об этом, а теперь эти слова стали как пророчеством моего будущего. . . . . Я счастлива, хочу этим событием поделиться и с вами🕊 #Девушка_с_собачкой
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Не знаю, законно ли так сильно любить и быть любимой но мы счастливы 🥰❤️