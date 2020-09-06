"Моє кохання і душа": Голова ДМС Соколюк розсекретив свій роман із Настею з Уханя

Казковою історією кохання закінчилося повернення в Україну моделі Анастасії Зінченко з китайського міста Ухань, в якому вона кілька місяців просиділа на карантині через небажання залишати свого песика Мішель.

Як стало відомо лише зараз, у Насті роман із головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком. Більше того, пара уже заручилася.

Про це обидва закохані 6-го вересня повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Якраз цього дня Соколюку виповнилося 43.

Причому, як виявилося, Соколюк був ще одружений, коли познайомився з Анастасією. Але якраз у квітні він подав на розлучення.

У Максима є донька та син від попереднього шлюбу.

Цей пост він написав через кілька годин після повідомлення про своє нове кохання

У свою чергу Настя одразу після повернення на батьківщину почала інтригувати фотографіями, на яких було зрозуміло, що в неї зав'язалися стосунки. Але з ким саме, дівчина не вказувала, лише хвалилася численними подарунками та брендовими речами у сторіс.

Максим навіть зробив таке саме тату, як у Насті.

Цікаво, сумочку від Louis Vuitton теж голова ДМС подарував?

Заручини Насті з Максимом сталися у травні, тобто через місяць після їхньої зустрічі. Соколюк на той момент ще перебував у процесі розлучення.