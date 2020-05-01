"Я вдома": Настя з песиком вернулася з Уханя до рідного Херсона
П'ятниця, 1 травня 2020, 18:59
Анастасія Зінченко та її песик Мішель повернулися додому з китайського міста Ухань, де провели понад три місяці на карантині.
Про це дівчина повідомила у своєму Instagram. Але як саме вона дісталася рідного Херсона, Настя поки не розказала.
Нагадаємо, два тижні тому Настя жалілася, що виснажена через карантин та очікування можливості повернутися додому.
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