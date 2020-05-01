"Я вдома": Настя з песиком вернулася з Уханя до рідного Херсона

Анастасія Зінченко та її песик Мішель повернулися додому з китайського міста Ухань, де провели понад три місяці на карантині.

Про це дівчина повідомила у своєму Instagram. Але як саме вона дісталася рідного Херсона, Настя поки не розказала.

Настя приїхала якраз на день народження своєї бабусі

Нагадаємо, два тижні тому Настя жалілася, що виснажена через карантин та очікування можливості повернутися додому.

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