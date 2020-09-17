Остапчук показав, як наречена обома руками робить йому боляче. ВІДЕО
17 вересня 2020, 15:23
Шоумен Володимир Остапчук, який уже другий тиждень лікується від коронавірусу, насмішив мережу відео.
Він зняв, як наречена Христина Горняк робить йому уколи в сідниці одразу двома шприцами.
Судячи з обличчя Вови, процедура йому не подобається. А от Христині, схоже, навпаки.
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Нагадаємо, весілля пари мало відбутися вже у жовтні, але через COVID-19 довелося його відкласти.
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