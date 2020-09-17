Остапчук показав, як наречена обома руками робить йому боляче. ВІДЕО

Шоумен Володимир Остапчук, який уже другий тиждень лікується від коронавірусу, насмішив мережу відео.

Він зняв, як наречена Христина Горняк робить йому уколи в сідниці одразу двома шприцами.

Судячи з обличчя Вови, процедура йому не подобається. А от Христині, схоже, навпаки.

У Володимира вдома особиста медсестра

Посмотреть эту публикацию в Instagram Все, что нужно знать о коронавирусе. Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 17 Сен 2020 в 4:04 PDT

Нагадаємо, весілля пари мало відбутися вже у жовтні, але через COVID-19 довелося його відкласти.