Остапчук показав, як наречена обома руками робить йому боляче. ВІДЕО

17 вересня 2020, 15:23

Шоумен Володимир Остапчук, який уже другий тиждень лікується від коронавірусу, насмішив мережу відео.

Він зняв, як наречена Христина Горняк робить йому уколи в сідниці одразу двома шприцами.

Судячи з обличчя Вови, процедура йому не подобається. А от Христині, схоже, навпаки.

 
У Володимира вдома особиста медсестра
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Все, что нужно знать о коронавирусе.

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 17 Сен 2020 в 4:04 PDT

Нагадаємо, весілля пари мало відбутися вже у жовтні, але через COVID-19 довелося його відкласти.


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