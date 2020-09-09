"Однозначно це COVID": наречена Остапчука повідомила, що в нього пневмонія

Середа, 9 вересня 2020, 11:05

Телеведучий Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк захворіли на коронавірус. Щоправда, перший тест у дівчини виявився негативним. Але в Остапчука - позитивним.

На те, що й у Горняк теж саме COVID-19, вказують симптоми. 

Зі слів Христини, її "заділо в легкій формі", є лише першіння в горлі та відсутність нюху. А от у Володимира КТ показала пневмонію.

 
Скріншоти з instagram

Новинами Горняк ділиться у своїх Insta-cторі. Судячи зо всього, Остапчук почувається непогано та знаходиться вдома. Після закінчення лікування та карантину пара збирається перездати тести.

 
 
 

Нагадаємо, коронавірусну хворобу вже перенесли Сергій та Сніжана БабкіниМарічка Падалко та Ольга Фреймут.

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