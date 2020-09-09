"Весілля не буде": хворі на коронавірус Остапчук та нотаріуска лишилися без свята

Телеведучому Володимирові Остапчуку та нотаріусці Христині Горняк довелося скасувати своє весілля, яке, як виявилося, мало відбутися вже днями. Замість цього наречені тепер лікуються від COVID-19.

Сумну новину Христина оголосила в Instagram, показавшись у весільному платті. Дівчина не вірить у те, що такий прикрий збіг - це знак, що їм із Вовою не варто одружуватися.

"Весілля не буде", - написала Горняк.

Цікаво, чи саме в цій сукні Христина збиралася йти до вівтаря, чи просто приміряла? фото з instagram

Наречена зазначила, що за останні дні пройшла кілька етапів, від образи до прийняття, і тепер налаштована позитивно.

"Коли нас підкосила хвороба, я підозрювала, що святкуванню весілля настає "кінець". Стало страшенно прикро, що от як, і чому я. Був уже спланований дівич-вечір, от просто післязавтра ми мали їхати з моїми подругами, у Вови була спланована парубоцька вечірка... Були примірки суконь, підготовки з декораторами, організовані сюрпризи для коханого на весілля, і тут усе перевернулося в інший бік...", - поділилася Христина.

"Можна, звісно, сісти й подумати, що все це знаки, а можна, як ми, подумати, що, значить, буде ще крутіше свято, але трохи пізніше!", - додала вона.

Остапчук та його обраниця вже днями мали зіграти весілля. Але не так сталося, як гадалося

Зі слів Горняк, під час пандемії до такого повороту подій необхідно бути готовим. Але вона не сумнівається, що свого часу в них із Остапчуком таки буде красиве та душевне весілля.

Як відомо, пара заручилася лише кілька тижнів тому. Володимир, який у березні розлучився з матір'ю своїх двох дітей, влаштував коханій сюрприз-освідчення в Стамбулі.