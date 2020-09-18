51-річна Лопес у "зміїних" шузах посвітила трусиками на ліжку. ФОТО

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ефектно прорекламувала взуття власного дизайну. Зірка попозувала на ліжку та кріслі, засвітивши свої спокусливі форми.

51-річна Дженніфер звабливо позувала на ліжку

Зірка не марнує нагоди похвалитися своїм шикарним пресом

Як відомо, 51-річна Джей Ло - фанатка спорту та здорового способу життя. І їй пощастило зустріти споріднену душу в особі зірки бейсболу Алекса Родрігеса. От лише вони з ним ніяк не дійдуть до вівтаря, хоч заручилися ще півтора року тому.

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