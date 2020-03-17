Лопес у млосних позах оголила стегна для реклами

Жоден коронавірус не здатен завадити американській актрисі та співачці Дженніфер Лопес здійснити те, що вона задумала. 50-річна зірка, як і планувала, представила свою нову колекцію взуття.

Для реклами, звісно ж, знялася сама Джей Ло.

Дженніфер випустила колекцію взуття

Щоправда, відкриття магазину в Нью-Йорку поки відклали, і сама зірка написала в Instagram, що перебуває вдома.

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Які ніжки!

Артистка вирішила підбадьорити шанувальників красивими фото

Нагадаємо, днями Дженніфер та її коханий Алекс Родрігес відсвяткували першу річницю своїх заручин. А до вівтаря парочка не квапиться.

Фото з Instagram

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