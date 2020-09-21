Спека триває: Лопес у мікрокупальнику попозувала у воді. ФОТО

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:56

Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес не зважає на календар: для 51-річної зірки досі триває літо. Під хештегами "літній захід сонця" та "літній вечір" артистка поділилася приголомшливим фото з пляжу.

Судячи з Instagram, Джей Ло та її наречений Алекс Родрігес вибралися десь відпочити на вікенд.

 
Дженніфер насолодилася пляжним відпочинком із коханим
фото з instagram лопес 
 

Нагадаємо, парочка, яка все ніяк не дойде до вівтаря, нещодавно зробила оригінальне сімейне фото з дітьми на дереві.

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