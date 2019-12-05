50-річна Лопес для глянцю вділася в ніжно-рожеве та заявила, що хоче ще дітей

50-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес зізналася, що хотіла би завести спільного малюка зі своїм 44-річним нареченим Алексом Родрігесом.

Про це Джей Ло сказала в інтерв'ю журналові People, прикрасивши одну з його обкладинок випуску "Людина року".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 4 Дек 2019 в 7:04 PST

На інших розмістилися колишня перша леді США Мішель Обама, актриса Дженніфер Аністон та співачка Тейлор Свіфт.

Свої заручини з Родрігесом, який стане її чоловіком №4, Лопес назвала "благословенням із найблагословенніших благословень".

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"Я хочу (завести дитину)! Не знаю, чи є це у Божих планах, але я би хотіла спробувати. Я відкрита для цього!", - цитує Лопес The Daily Mail.

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Іще Дженніфер поділилася одним із головних своїх життєвих правил: якщо хочеш чогось добитися, не можна здаватися.

"Для мене це не опція. Не можна зупинятися", - запевнила вона.

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Як відомо, в Лопес від шлюбу з Марком Ентоні є 11-річні двійнята Макс та Еммі. У Алекса з попередньою дружиною теж є двоє спільних дітей: 15-річна Наташа та 11-річна Елла. Нащадки зірок уже встигли потоваришувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 4 Дек 2019 в 6:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 4 Дек 2019 в 5:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 4 Дек 2019 в 7:46 PST

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