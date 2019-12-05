50-річна Лопес для глянцю вділася в ніжно-рожеве та заявила, що хоче ще дітей
50-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес зізналася, що хотіла би завести спільного малюка зі своїм 44-річним нареченим Алексом Родрігесом.
Про це Джей Ло сказала в інтерв'ю журналові People, прикрасивши одну з його обкладинок випуску "Людина року".
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На інших розмістилися колишня перша леді США Мішель Обама, актриса Дженніфер Аністон та співачка Тейлор Свіфт.
Свої заручини з Родрігесом, який стане її чоловіком №4, Лопес назвала "благословенням із найблагословенніших благословень".
"Я хочу (завести дитину)! Не знаю, чи є це у Божих планах, але я би хотіла спробувати. Я відкрита для цього!", - цитує Лопес The Daily Mail.
Іще Дженніфер поділилася одним із головних своїх життєвих правил: якщо хочеш чогось добитися, не можна здаватися.
"Для мене це не опція. Не можна зупинятися", - запевнила вона.
Як відомо, в Лопес від шлюбу з Марком Ентоні є 11-річні двійнята Макс та Еммі. У Алекса з попередньою дружиною теж є двоє спільних дітей: 15-річна Наташа та 11-річна Елла. Нащадки зірок уже встигли потоваришувати.
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