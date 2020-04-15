"Усе сплановано та оплачено": стало відомо, коли і де вийде заміж Дженніфер Лопес
Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес обрала місце, де відбудеться її довгоочікуване весілля зі спортсменом Алексом Родрігесом. Якби не пандемія коронавірусу, голуб'ята би одружилися вже цього літа в Італії.
І вони обов'язково це зроблять, просто пізніше. Про це джерело, наближене до пари, розказало виданню US Magazine.
"Усе було сплановано та оплачено. Звісно, їм довелося відкласти його (весілля) через коронавірус, але Джей Ло хоче вийти за А-Рода незабаром після того, як все знову буде нормально", - запевнив інформатор.
"Вона хоче одружитися з ним та відсвяткувати їхнє кохання перед своєю родиною та близькими друзями", - додав він.
Нагадаємо, 50-річна зірка не так давно зізналася, що хотіла би ще раз стати мамою. Як відомо, 44-річний Родрігес стане її четвертим чоловіком.
Фото з Instagram
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