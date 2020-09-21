Влад Яма зняв довгоногу красуню-дружину в корисному багні. ФОТО
21 вересня 2020, 12:34
Хореограф Влад Яма із дружиною Ліліаною відвідали відому туристичну цікавинку - рожеве озеро на Херсонщині. Та, звісно ж, наробили гарних фотографій на згадку.
Ліліані це місце нагадало Північний полюс, але на якому тепло.
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ДЕВОЧКА: -Сфоткай, пожалуйста... -Так, чтобы ноги ддинные были... -Теперь чуть крупнее, от колен... -Ещё крупнее... -Ближе... -В смысле дальше... -А сейчас «типа я иду»... -И силуэтом... -И руки крупно... -Ещё парочку... ⠀ МАЛЬЧИК: -А меня - просто чтобы соль было видно. ⠀ @liliya_yama ⠀ ❤️❤️❤️
Нагадаємо, нещодавно дружина Ями ділилася в мережі секретом довготривалих і міцних стосунків.
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