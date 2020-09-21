Влад Яма зняв довгоногу красуню-дружину в корисному багні. ФОТО

Хореограф Влад Яма із дружиною Ліліаною відвідали відому туристичну цікавинку - рожеве озеро на Херсонщині. Та, звісно ж, наробили гарних фотографій на згадку.

Ліліані це місце нагадало Північний полюс, але на якому тепло.

Ліліана не втрималася та обмастилася цілющою багнюкою, а додому повезла кольорової солі

Нагадаємо, нещодавно дружина Ями ділилася в мережі секретом довготривалих і міцних стосунків.