Влад Яма зняв довгоногу красуню-дружину в корисному багні. ФОТО

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:34

Хореограф Влад Яма із дружиною Ліліаною відвідали відому туристичну цікавинку - рожеве озеро на Херсонщині. Та, звісно ж, наробили гарних фотографій на згадку.

Ліліані це місце нагадало Північний полюс, але на якому тепло. 

 
Ліліана не втрималася та обмастилася цілющою багнюкою, а додому повезла кольорової солі

Нагадаємо, нещодавно дружина Ями ділилася в мережі секретом довготривалих і міцних стосунків

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