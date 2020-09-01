Дружина Влада Ями поділилася ніжними ФОТО з ним та формулою міцних стосунків

Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана в серпні відсвяткували 13-річчя свого знайомства, в вересні відзначатимуть 6-ту річницю шлюбу.

Секретом міцності стосунків, а ще романтичними фото з коханим жінка поділилася в Instagram.

Ліліана та Влад разом уже 13 років фото з instagram

"Одна з формул міцних стосунків - у першу чергу не бути нудною для самої себе. А вже потім для свого чоловіка", - написала Ліля.

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"Жінки створені для гри, і в кожної з нас це чудово виходить. Експериментуй із образами: макіяж, зачіска, одяг і навіть настрій, врешті решт!", - наголосила вона.

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Дружина Ями закликала підписниць доглядати себе та любити, а ще постійно підтримувати тіло в тонусі.

"І не треба писати, що нема часу або грошей на спортзалу. Карантин показав, що можна ефективно тренуватися навіть удома. Або робити ранкові пробіжки коло дому. Будь самостійною та самодостатньою, приділяй час своєму хобі та улюбленій справі. І буде тобі щастя", - пообіцяла вона.

Як відомо, Влад із Ліліаною виховують сина, якого звати Леон.