Монатік у ретрокліпі "вийшов на Пікаділлі" з Лаймою Вайкуле. ВІДЕО

Співак MONATIK представив кліп-мюзикл на свою колаборацію з радянською та латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

Вони об'єднали його "УВЛИУВТ" та її легендарну пісню "Я вышла на Пикадилли", утворивши, відповідно, "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".

"Камон, Лайма, лайт май фаєр!"

У соковито-кольоровому кліпі не можна не впізнати образи Вайкуле з 1990-х. З'являється в ньому й сама 66-річна артистка - на жаль, "дистанційно".

Вайкуле теж засвітилася в кліпі

Режисеркою відео стала Таню Муіньо.

"Так чудово, що ця ідея втілилася в життя. Звичайно, ми хотіли зробити більш спільне відео, але час пандемії не дозволяє нам зустрітися на одному майданчику. Тому, зовсім невимушено, виникла ідея зробити оммаж до творчості приголомшливої Лайми Вайкуле", - написав Монатік у Instagram.

" Її веселі мухомори ... її танго ... її рухи ... все це ми разом з надзвичайно талановитою командою людей вирішили інтегрувати в відео!", - додав він.

Артист зізнався, що, як і мільйони людей, з дитинства надихався роботами й талантом Лайми Вайкуле. А їхнє особисте знайомство було дуже приємним. Тому він охоче пристав на пропозицію "освіжити" хіт 1996-го року.

Під час зйомок жоден Монатік не постраждав

"Дві пісні зазвучали як одна - і це було шалено круто!", - поділився Діма.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно MONATIK та Віра Брежнєва випустили спільний запальний кліп.