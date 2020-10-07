Обіймати дерева та споглядати зірки: дружина Ями повчила перезавантажуватися

Жінка медійного хореографа Влада Ями, Ліліана взялася ділитися власними лайфхаками в Instagram.

Раніше Ліля розказувала про міцну формулу стосунків, а цього разу вирішила повчити, як набиратися енергії в природи.

"У кожного буває відчуття, ніби зовсім немає сил, енергії, і потрібна термінове перезавантаження . Ось мої кілька способів зарядитися енергією природи, із задоволенням поділюся з вами", - написала Ліліана.

"Можна почати з тіла. Їжте більше рослинної їжі. Це не тільки додасть енергії, але і очистить ваші думки. Це я давно перевірила на собі - працює 100% . Також очиститься шкіра і з'явиться легкість", - дає прості поради жінка Ями.

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Ліліана радить їсти більше рослинного

"Поїхати в ліс, парк. Послухати звуки природи, якщо погода дозволяє, зняти взуття і походити босоніж по траві, землі. Прислухатися до своїх відчуттів не тільки на рівні тіла, а й душі. Обійняти дерево, може, це і дивно виглядає з боку, але тааак приємно", - ділиться Ліля.

"Споглядати зірки (це моє улюблене). Саме небо нагадує про наш взаємозв’язок із Всесвітом. Я можу на годину залипнути в небо. (Влад каже, що це дивно)", - зазначила жінка.

Дружина Ями може годину дивитися в небо

"Погладити тварин. ♥ ️ Ці щасливі писочки з м'якою шерстю магічним чином діють як на дорослих, так і на дітей", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма нарешті зізнався, чому багато років не наважувався на шлюб із Ліліаною.