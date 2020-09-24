Влад Яма зізнався, чому багато років боявся одруження

Хореограф Влад Яма цілих 8 років мав стосунки зі своєю дружиною Ліланою, перш ніж наважитися на шлюб.

Пара познайомилися у 2006 році в одному з нічних клубів, а побралася лише 21-го вересня 2014 року.

На запитання, чому стільки років він відтягував весілля, Влад у програмі "Зірковий шлях" заявив: "Тому що дурень".

"Це моя величезна помилка, Мені здавалося, що у мачо, як мене називали в газетах і журналах, не може бути дружини. А дівчина - це нормально. Мені здавалося, що коли у мене з'явиться дружина, то я відразу постарію і перестану бути досить цікавим для жіночої аудиторії. Але я дуже помилявся", - зізнався Яма.

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Потім у Влада виникла інша причина не реєструвати відносини.

"Я для себе вирішив, що це моя людина, тому ми точно будемо разом. І, можливо, нам не варто одружуватися", - пояснив він.

"Незабаром я вже для себе зрозумів, що ми 100% одружимося. Але навіть після цього я ще пару років тягнув", - додав Яма.

Щоби зробити пропозицію Ліліані, Влад обрав улюблене число і один із пам'ятних днів у році.

"На Новий рік, коли на годиннику було 12:12, я встав на коліно і зробив пропозицію. А Ліля у той момент жувала "Дрогобицьку" ковбасу", - згадав Яма.

Пара разом уже майже 14 років

Ліліана, до речі, погодилася не одразу, а тільки через пару хвилин.

Уже через рік у подружжя народився син. Але на запитання про ще одну дитину, Яма дав зрозуміти, що не виключає її появи.

"Буде, як буде, але хочеться дівчинку, Я дуже боюся цього моменту, однак все одно хочу. Але Ліля, мабуть, мріє про це більше за мене", - зізнався хореограф.

Обличчя сина батьки досі не показують загалу

Нагадаємо, нещодавно дружина Ями розказувала про формулу їхніх міцних стосунків.