"Гріємося обіймами": Осадча з Горбуновим показали затишний піжамний лук

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов знайшли суперзасіб від похмурого осіннього настрою - вони гріють одне одного обіймами. І діляться фото в Instagram.

"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - написала Катя.

А ви як грієтеся в цей непривітний жовтневий четвер? фото з instagram осадчої

Нагадаємо, Юрій вважає, що його дружина без мейкапу - найкрасивіша в світі.

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