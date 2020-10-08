"Гріємося обіймами": Осадча з Горбуновим показали затишний піжамний лук

Четвер, 8 жовтня 2020, 11:20

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов знайшли суперзасіб від похмурого осіннього настрою - вони гріють одне одного обіймами. І діляться фото в Instagram.

"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - написала Катя.

 
А ви як грієтеся в цей непривітний жовтневий четвер?
фото з instagram осадчої

Нагадаємо, Юрій вважає, що його дружина без мейкапу - найкрасивіша в світі.

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