"Гріємося обіймами": Осадча з Горбуновим показали затишний піжамний лук
8 жовтня 2020, 11:20
Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов знайшли суперзасіб від похмурого осіннього настрою - вони гріють одне одного обіймами. І діляться фото в Instagram.
"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - написала Катя.
Нагадаємо, Юрій вважає, що його дружина без мейкапу - найкрасивіша в світі.
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