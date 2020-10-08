Морозюк у зухвалому бікіні розіграла гроші за коментарі

Дружина футболіста Миколи Морозюка, блогерка Ірина Морозюк оголосила конкурс.

Вона перерахує 700 гривень на карту тому, хто залишить під її новим фото найбільше коментарів.

На момент написання матеріалу під фото Морозюк у мінібікіні було вже понад 2 тисячі коментарів, які з’явилися за дві години.

А перед цим Морозюк показувалася в такому самому купальнику іншого кольору

Нагадаємо, нещодавно Ірина проколола соски та збиралася робити пластику носа.