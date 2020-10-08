Морозюк у зухвалому бікіні розіграла гроші за коментарі
8 жовтня 2020, 13:00
Дружина футболіста Миколи Морозюка, блогерка Ірина Морозюк оголосила конкурс.
Вона перерахує 700 гривень на карту тому, хто залишить під її новим фото найбільше коментарів.
На момент написання матеріалу під фото Морозюк у мінібікіні було вже понад 2 тисячі коментарів, які з’явилися за дві години.
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Друзья) маленький конкурс ✌🏼 Кто напишет больше всего комментарий под этим фото , получит 700 грн на счёт 🧮 ⬇️
Нагадаємо, нещодавно Ірина проколола соски та збиралася робити пластику носа.
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