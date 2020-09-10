"П*здець як боляче": Морозюк проколола соски та зробила нове тату

Поки що дружина футболіста Ірина Морозюк продовжує себе "прикрашати". Окрім нового тату на нозі, вона ще й зробила пікантний пірсинг.

Так, Іра проколола соски, але фото, на превеликий жаль деяких підписників, не показала. Хоча за 1000 баксів готова вислати.

Зате Ірина поділилася враженнями від процедури. "Це пиздець як боляче", - коротко та змістовно описала свої відчуття Морозюк.

Ось такі діамантики тепер прикрашають циці Морозюк

Іра запевняє, що волала від болю дуже голосно

Цікаво, скільки могла б заробити Морозюк на розсилці фото свого цицькопірсинга

Що наступне собі проколе Морозюк?

І чергове тату

До речі, ще в кінці серпня Ірина збиралася робити ринопластику , яку їй на день народження подарував чоловік Микола

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