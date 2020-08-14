Все ще заміжня Морозюк живе на гроші чоловіка та планує повторну пластику носа
Славнозвісна інстаграмниця Ірина Морозюк зізналася, що досі офіційно не розлучилася з чоловіком, футболістом Миколою Морозюком.
Як відомо, пара нещодавно кілька днів провела разом у Туреччині, і на запитання, чи був у них секс, Ірина не заперечувала. І зі сміхом додала, що секс між колишніми можливий.
А ще Микола був на недавньому дні народження Іри в Києві та подарував їй... ринопластику. Про все це Морозюк розказала у програмі "Без комплексов".
Ірині виповнився 31 рік, і зараз вона наголошує, що сконцентрована на самореалізації. Морозюк вже понад півроку займається з психологом і збирається на його курс, щоби потім практикувати і допомагати іншим жінкам.
А поки Іра живе на гроші, які їй щомісяця дає Микола.
"Раніше, коли була з Миколою разом, взагалі не рахувала гроші, а тепер доводиться підраховувати. Ми домовилися з ним на суму грошей, яку він дає мені на місяць", - зізналася Морозюк.
А бюджет у Ірини немалий, адже лише на оренду квартири у Новопечерських Липках вона витрачає 2 тисячі доларів на місяць. Також жінка не може жити без процедур краси. Зокрема, раз на три місяці вона підколює вилиці, щоби щічки не висіли. І коштує це задоволення 700 євро.
"Для мене дуже важливе саме зовнішнє, я ще не готова старіти", - наголошує білявка.
До речі, на день народження Микола подарував дружині ринопластику. Раніше Ірина вже виправляла перетинку носа, і тоді їй його трохи вкоротили. Але потім вона потрапила у ДТП і зламала ніс. Тепер він знову погано дихає і кривуватий. Тож наприкінці літа Іра планує операцію.
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Нагадаємо, Ірина Морозюк у травні вперше зізналася, що вони з чоловіком прийняли рішення розійтися.
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