"НеАнгел" Віка в куцих шортиках показала, як відпрацьовує турецький all inclusive
Неділя, 11 жовтня 2020, 10:02
Учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Сміюха від київського дощового жовтня переховується в турецькому Кемері.
Щоби повернутися з курорту лише засмаглою, а не круглішою, артистка не забуває про спорт.
Відео свого тренування вона показала в Instagram.
Нагадаємо, не так давно Віка зізналася, що схильна до залежності від соцмереж. Але вона поборола її, влаштувавши собі інста-детокс на Мальдівах.
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