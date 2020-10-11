"НеАнгел" Віка в куцих шортиках показала, як відпрацьовує турецький all inclusive

Учасниця гурту "НеАнгелы" Вікторія Сміюха від київського дощового жовтня переховується в турецькому Кемері.

Щоби повернутися з курорту лише засмаглою, а не круглішою, артистка не забуває про спорт.

Відео свого тренування вона показала в Instagram.

Нагадаємо, не так давно Віка зізналася, що схильна до залежності від соцмереж. Але вона поборола її, влаштувавши собі інста-детокс на Мальдівах.

У Віки ще триває літо