Віка "НеАнгел" після "детоксу" на Мальдівах напостила в мережі себе у купальнику

Співачка Вікторія Сміюха зізналася, що була дещо залежна від соцмереж. На щастя, їй вдалося опанувати себе, і помогла мандрівка на Мальдіви.

Про це учасниця дуету "НеАнгелы" написала в Instagram, показавши гарні фото з відпочинку.

Віка "НеАнгел" повернулася з Мальдів

Зі слів Віки, коли вона усвідомила, як багато годин проводить у соцмережах, заміщаючи "реальний" час - "екранним", вона зважилася на експеримент. Гайнувши на кілька тижнів на Мальдіви, зірка влаштувала собі "інстадетокс".

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"Перші дні "інстадетокс" давався мені тяжко. Рука тяглася оновити стрічку, погортати новини, перевірити лайки. Та вже через два дні я відчула полегшення та свободу", - поділилася Вікторія.

Співачка відпочивала від соцмереж

"Раптом виявилося, що якщо якийст пост пройде повз мене, я нічого не втрачу. Якщо я не запощу фото пальми, вона все одно прикрашатиме мій горизонт. Нарешті, їжа не втратить свого смаку, якщо її не побачать мої підписники", - написала вона.

Уявіть, яка витримка - бути на Мальдівах і нічого не постити!

Зрештою відпочинок вийшов "райським". І лише тепер Віка хвалитиметься фотографіями. Надалі вона збирається ввести собі такі детокси як правило, щоби не забувати насолоджуватися реальним життям.

Нагадаємо, за перші тижні року Мальдіви вже встигли відвідати й співак Дмитро Монатік із сім'єю, і телеведуча Лілія Ребрик. А екснардеп Михайло Добкін гучно відсвяткував там своє 50-річчя.

Фото з Instagram