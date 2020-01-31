Віка "НеАнгел" після "детоксу" на Мальдівах напостила в мережі себе у купальнику

Співачка Вікторія Сміюха зізналася, що була дещо залежна від соцмереж. На щастя, їй вдалося опанувати себе, і помогла мандрівка на Мальдіви.

Про це учасниця дуету "НеАнгелы" написала в Instagram, показавши гарні фото з відпочинку.

Віка "НеАнгел" повернулася з Мальдів

Зі слів Віки, коли вона усвідомила, як багато годин проводить у соцмережах, заміщаючи "реальний" час - "екранним", вона зважилася на експеримент. Гайнувши на кілька тижнів на Мальдіви, зірка влаштувала собі "інстадетокс".

"Перші дні "інстадетокс" давався мені тяжко. Рука тяглася оновити стрічку, погортати новини, перевірити лайки. Та вже через два дні я відчула полегшення та свободу", - поділилася Вікторія.

Співачка відпочивала від соцмереж

"Раптом виявилося, що якщо якийст пост пройде повз мене, я нічого не втрачу. Якщо я не запощу фото пальми, вона все одно прикрашатиме мій горизонт. Нарешті, їжа не втратить свого смаку, якщо її не побачать мої підписники", - написала вона.

Уявіть, яка витримка - бути на Мальдівах і нічого не постити!

Зрештою відпочинок вийшов "райським". І лише тепер Віка хвалитиметься фотографіями. Надалі вона збирається ввести собі такі детокси як правило, щоби не забувати насолоджуватися реальним життям.

Нагадаємо, за перші тижні року Мальдіви вже встигли відвідати й співак Дмитро Монатік із сім'єю, і телеведуча Лілія Ребрик. А екснардеп Михайло Добкін гучно відсвяткував там своє 50-річчя.

Фото з Instagram