Кароль у total black оголила стегно в чуттєвих позах. ФОТО

Співачка Тіна Кароль, хоч і не змагається на паркеті цьогорічних "Танців із зірками", а лише веде шоу, все одно щоразу змушує серця глядачів калатати в ритмі танго або ча-ча-ча.

35-річна артистка на кожнісінькому етері вражає своїми луками.

Мініфотосесією в чорному вбранні з оголеним плечем та стегном Тіна поділилася в своєму Instsgram.

Тіна цього разу обрала чорне вбрання від David Koma фото з instagram кароль

Дуже сексуальний total black

Гріх не зробити на згадку фотосесію за лаштунками

Нагадаємо, нещодавно Кароль поміркувала про те, чи може в її житті з'явитися новий чоловік, від якого вона народить давно омріяну доньку.