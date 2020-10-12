Кароль у total black оголила стегно в чуттєвих позах. ФОТО

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:35

Співачка Тіна Кароль, хоч і не змагається на паркеті цьогорічних "Танців із зірками", а лише веде шоу, все одно щоразу змушує серця глядачів калатати в ритмі танго або ча-ча-ча. 

35-річна артистка на кожнісінькому етері вражає своїми луками.

Мініфотосесією в чорному вбранні з оголеним плечем та стегном Тіна поділилася в своєму Instsgram.

 
Тіна цього разу обрала чорне вбрання від David Koma
фото з instagram кароль 
 
Дуже сексуальний total black
 
Гріх не зробити на згадку фотосесію за лаштунками 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Кароль поміркувала про те, чи може в її житті з'явитися новий чоловік, від якого вона народить давно омріяну доньку.

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