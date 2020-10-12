Кароль у total black оголила стегно в чуттєвих позах. ФОТО
12 жовтня 2020, 11:35
Співачка Тіна Кароль, хоч і не змагається на паркеті цьогорічних "Танців із зірками", а лише веде шоу, все одно щоразу змушує серця глядачів калатати в ритмі танго або ча-ча-ча.
35-річна артистка на кожнісінькому етері вражає своїми луками.
Мініфотосесією в чорному вбранні з оголеним плечем та стегном Тіна поділилася в своєму Instsgram.
Нагадаємо, нещодавно Кароль поміркувала про те, чи може в її житті з'явитися новий чоловік, від якого вона народить давно омріяну доньку.
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