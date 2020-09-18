Політ із мосту та екшн із сокирою: Кароль представила щемливий кліп-трилогію

Співачка Тіна Кароль представила кліп на три ключові пісні свого нового альбому: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо".

Трилогія, що отримала назву за першою композицією, за задумом її творців та самої артистки, є емоційним пазлом, що складається у відповідь на питання: "В чому полягає щастя?".

"Знайти своїх - це щастя, втратити - випробування. Але набуття "своїх" можливе лише тоді, коли перестаєш шукати", - говорить Тіна.

Тіна в автомобілі падає з мосту та зависає над водою

Її героїні у кліпі люди довіряють секрети своїх душ: для когось вона стає порятунком, а для когось - справедливим вироком (навіть із сокирою).

Приглушені кольори та чуттєва хореографія

І трохи екшну

Обкладинкою альбому "Найти своих" стала скульптура відомого українського скульптора Володимира Цісарика, який зобразив Кароль міфологічним сильфом, повітряним духом, який стоїть на землі на двох тендітних пір'їнах своїх крил.

"Тіна Кароль - єдина співачка, котра є одночасно і творцем, і музою", - зазначив митець.

Кароль у образі крилатої міфічної істоти

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Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль випустила спільний трек із американським репером Snoop Dogg.

Скріншоти з відео, фото пресслужби