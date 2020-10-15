Осадча з Горбуновим похвалилися запасами на зиму та до церкви сходили
15 жовтня 2020, 17:21
Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов уже почали робити зимові запаси.
Вони з’їздили по гриби, і полювання вийшло доволі вдалим.
Фотографіями з повними кошиками Катя з Юрою похвалилися в Instagram.
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Стрічка соц мереж розділилася на два табори - вибори і гриби, ми приєдналися до других 😂 і вам радимо, в лісі чудово ❤️ #осінь2020 #гриби #всівліс
Нагадаємо, нещодавно Катя і Юра показалися вдома у піжамах.
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