Осадча з Горбуновим похвалилися запасами на зиму та до церкви сходили

Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов уже почали робити зимові запаси.

Вони з’їздили по гриби, і полювання вийшло доволі вдалим.

Фотографіями з повними кошиками Катя з Юрою похвалилися в Instagram.

Горбунов і Осадча частенько бувають у лісі

"Запаси на зиму зроблено", - похвалився Юрій

А ще закохані заїхали до церкви

Нагадаємо, нещодавно Катя і Юра показалися вдома у піжамах.

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