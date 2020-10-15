Осадча з Горбуновим похвалилися запасами на зиму та до церкви сходили

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:21

Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов уже почали робити зимові запаси.

Вони з’їздили по гриби, і полювання вийшло доволі вдалим.

Фотографіями з повними кошиками Катя з Юрою похвалилися в Instagram.

 
Горбунов і Осадча частенько бувають у лісі 
 
"Запаси на зиму зроблено", - похвалився Юрій 
 
 
А ще закохані заїхали до церкви 

Нагадаємо, нещодавно Катя і Юра показалися вдома у піжамах. 

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