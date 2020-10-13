Камалія без Захура влаштувала в лісі танці з грибами
Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:01
Співачка Камалія, чия родина протягом кількох тижнів боролася з коронавірусом, гайнула зняти стрес на Чернігівщину. Там зірка поринула в улюблений релакс - збирання грибів.
Чоловік артистки, Мохаммад Захур із нею в ліс не поїхав. Як пояснила Камалія в Instagram, це не його тип дозвілля.
А от сама співачка добряче відірвалася і навіть танці зі "здобиччю" влаштувала.
Переглянути цей допис в Instagram
Як відомо, Камалія любить гриби не лише збирати, а й готувати. А ще дружина мільйонера не цурається роботи на городі й доньок, Арабеллу та Мірабеллу до цього привчає.
Приєднуйтесь до дискусії