Камалія без Захура влаштувала в лісі танці з грибами

Співачка Камалія, чия родина протягом кількох тижнів боролася з коронавірусом, гайнула зняти стрес на Чернігівщину. Там зірка поринула в улюблений релакс - збирання грибів.

Чоловік артистки, Мохаммад Захур із нею в ліс не поїхав. Як пояснила Камалія в Instagram, це не його тип дозвілля.

Камалія - велика любителька "тихого полювання"

А от сама співачка добряче відірвалася і навіть танці зі "здобиччю" влаштувала.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 12 Жов 2020 р. о 8:17 PDT

Як відомо, Камалія любить гриби не лише збирати, а й готувати. А ще дружина мільйонера не цурається роботи на городі й доньок, Арабеллу та Мірабеллу до цього привчає.