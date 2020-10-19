Кароль у червоному платті еротично повигиналася на стільці. ВІДЕО

19 жовтня 2020, 13:16

Кожного ефіру шоу "Танці з зірками" співачка і ведуча Тіна Кароль вражає образами. Зірка переважно обирає сексуальні сукні, які підкреслюють її форми та розбурхують фантазію.

У неділю 19-го жовтня глядачі "Танців" побачили Тіну у червоній блискучій сукні з високим розрізом, який пікантно відкривав ноги артистки.

Не зраджуючи власні традиції, Кароль попозувала на камеру в еротичних позах, вигинаючись на стільці.

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#tinakarol wearing @alexandreauthier dress Style by @sanahuntstore Ph @kulakowskiy #тинакароль#sanahunt

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 19 Окт 2020 в 3:15 PDT

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@tina_karol @tanci1plus1 @kulakowskiy

Публикация от 📷 Alina Symonenko (@spromojna) 19 Окт 2020 в 1:05 PDT

 
Незмінні ведучі "Танців з зірками" - Юрій Горбунов і Тіна Кароль

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