Кароль епатувала "Танці з зірками" напівприкритими грудьми та ребрами. ВІДЕО

Тіна Кароль уже повернулася з Нью-Йорка, аби провести перший ефір нового сезону "Танців з зірками".

І, як завжди, артистка обрала сукню, яка найвигідніше підкреслила її фігуру, особливо пишний бюст.

Молочне плаття до підлоги з глибоким декольте та пікантними розрізами на ребрах від дизайнера David Koma виглядала на Тіні по-голлівудськи.

Тіна виглядала, наче на червоній доріжці "Греммі"

І позувала зі всіх боків

Фірмове декольте від Кароль

Фото з Instagram

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