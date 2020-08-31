Кароль епатувала "Танці з зірками" напівприкритими грудьми та ребрами. ВІДЕО
Понеділок, 31 серпня 2020, 13:59
Тіна Кароль уже повернулася з Нью-Йорка, аби провести перший ефір нового сезону "Танців з зірками".
І, як завжди, артистка обрала сукню, яка найвигідніше підкреслила її фігуру, особливо пишний бюст.
Молочне плаття до підлоги з глибоким декольте та пікантними розрізами на ребрах від дизайнера David Koma виглядала на Тіні по-голлівудськи.
Фото з Instagram
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