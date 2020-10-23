Як співочий Ляшко з вилами планету від скотиняк рятував. ВІДЕО
23 жовтня 2020, 13:30
Нарешті лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку вдалося реалізувати свої давні співочі амбіції.
Олег Валерійович пустив у хід славнозвісний баритональний бас та зняв кліп, у якому уявив себе суперменом з вилами.
У відео Ляшко не просто співає, а ще й рятує планету від скотиняк, а потім танцює у компанії бабусь у квітчастих сукнях.
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Нагадаємо, дружина Ляшка Росіта вирішила піти в політику.
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