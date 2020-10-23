Як співочий Ляшко з вилами планету від скотиняк рятував. ВІДЕО

Нарешті лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку вдалося реалізувати свої давні співочі амбіції.

Олег Валерійович пустив у хід славнозвісний баритональний бас та зняв кліп, у якому уявив себе суперменом з вилами.

У відео Ляшко не просто співає, а ще й рятує планету від скотиняк, а потім танцює у компанії бабусь у квітчастих сукнях.

Дійство відбувається у сільській хаті, де Ляшко з голим торсом вдає з себе простого чолов'ягу

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Навіть сокирою один разочок махнув на камеру

Приблизно так і виглядає електорат Ляшка

Ляшко нарешті знайшов спосіб реалізувати свої нездійсненні фантазії

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Нагадаємо, дружина Ляшка Росіта вирішила піти в політику.