Як співочий Ляшко з вилами планету від скотиняк рятував. ВІДЕО

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:30

Нарешті лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку вдалося реалізувати свої давні співочі амбіції.

Олег Валерійович пустив у хід славнозвісний баритональний бас та зняв кліп, у якому уявив себе суперменом з вилами.

У відео Ляшко не просто співає, а ще й рятує планету від скотиняк, а потім танцює у компанії бабусь і квітчастих сукнях.

 
Дійство відбувається у сільській хаті, де Ляшко з голим торсом вдає з себе простого чолов'ягу
 
Навіть сокирою один разочок махнув на камеру 
 
Торс в Олега Валерійовича уже не той, що був два роки тому 
 
Приблизно так і виглядає електорат Ляшка 
 
Ляшко нарешті знайшов спосіб реалізувати свої нездійсненні фантазії 
 

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