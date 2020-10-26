Як блискучі Фреймут із Нікітюк за хлопця на паркеті воювали. ВІДЕО

Телеведучі Оля Фреймут і Леся Нікітюк зійшлися у боротьбі… за чоловіка. Саме такий сюжет розвивався на паркеті 9-го ефіру "Танців з зірками" 25-го жовтня.

Учасниця минулого сезону, "королева ламінату" Нікітюк стала третьою у парі Фреймут і Падзіни та разом із ними виконала пристрасну румбу під пісню "Goldeneye" із Бонідани.

"Так, пані Нікітюк - мій антонім. Висока (у неї ноги закінчуються там, де моє тіло). Голосно сміється. Жартує на рівні з чоловіками. Вона, зрештою, теперішня мого колишнього... колеги. Але - це дівчина, з якою хочеться дружити. Народна амбасадорка, яка надихає, оживляє, з якою надійно. І так, я рада, що життя нас познайомило", - написала Фреймут у Instagram.

Такого поєднання, мабуть, не очікував ніхто. Дівчата виклалися на повну, але судді не надто високо оцінили їхні зусилля

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Нагадаємо, раніше Фреймут виводила на паркет свою доньку і маму. А ще вони з партнером Іллею Падзіною перехворіли на коронавірус.

Фото з Instagram