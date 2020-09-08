Фреймут поборола коронавірус та описала його симптоми: Виснажує душу, занурює в апатію

Телеведуча Оля Фреймут нарешті одужала від коронавірусу, з яким двічі виходила в ефір шоу "Танці з зірками".

Радісною новиною та деталями перебігу хвороби зірка поділилася у своєму Instagram.

"Найстрашніше в коронавірусі - його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь - фатальний. Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе - і якщо є сумніви, звертатися до лікаря", - закликала Оля.

На доказ одужання Оля показала результат тесту

Нагадаємо, нещодавно коронавірус також побороли Сергій Бабкін із дружиною та Марічка Падалко з дітьми.