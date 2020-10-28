51-річна Лопес у шкіряних шортах посвітила стегнами в сімейній фотосесії

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес несподівано нагадала, що скоро Різдво.

51-річна зірка знялася в рекламі шкіряних виробів Coach, обравши формат тематичної сімейної фотосесії.

51-річна Лопес покрасувалася в шкіряних шортиках фото з instagram лопес

Цікаво, що цього разу з Джен не позував її наречений Алекс Родрігес. Натомість компанію артистці склали її діти, Макс та Еммі, і мама Гваделупе.

Двійнятам Максу та Еммі вже 12

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 27 Жов 2020 р. о 10:56 PDT

Нагадаємо, матері Джей Ло у грудні виповниться 75 років. Але ця жіночка на танцполі запхне за пояс багатьох юних дівчат.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

51-річна Лопес у "зміїних" шузах посвітила трусиками на ліжку. ФОТО

Не гаяла часу на карантині: Лопес засвітила м'язисті руки та прес