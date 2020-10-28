51-річна Лопес у шкіряних шортах посвітила стегнами в сімейній фотосесії
28 жовтня 2020, 10:23
Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес несподівано нагадала, що скоро Різдво.
51-річна зірка знялася в рекламі шкіряних виробів Coach, обравши формат тематичної сімейної фотосесії.
Цікаво, що цього разу з Джен не позував її наречений Алекс Родрігес. Натомість компанію артистці склали її діти, Макс та Еммі, і мама Гваделупе.
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Нагадаємо, матері Джей Ло у грудні виповниться 75 років. Але ця жіночка на танцполі запхне за пояс багатьох юних дівчат.
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