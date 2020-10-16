Лопес для глянцю позувала в пікантній позі на столі та світила голим стегном. ФОТО

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка вже півтора року ходить у статусі нереченої, знялася в черговій зухвалій фотосесії.

51-річна діва попозувала для Billboard разом зі своїм колегою, співаком Малумою.

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"Усі знають, що я - пуерториканська дівчина з Бронксу. Я ніколи не намагалася цього приховувати - і ніколи не вважала, що повинна - для того, щоби добитися успіху. Я завжди відчувала, що ця індивідуальність - це те, що відрізняє мене від усіх інших актрис, які вже були відомі, коли я лише починала. Гадаю, це секрет мого успіху", - зізналася Джей Ло у інтерв'ю.

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Нагадаємо, колись Дженніфер танцювала в балеті Джанет Джексон. А мама майбутньої суперзірки була настільки проти її кар'єри в шоубізнесі, що юна Лопес навіть ішла з дому.

Фото з Instagram Billboard та Лопес