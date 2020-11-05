"Так ніхто не кохав": жінка Ющенка-молодшого привітала його милими ФОТО
Четвер, 5 листопада 2020, 11:25
5-го листопада сину експрезидента Андрію Ющенку виповнилося 35 років.
Його дружина Олена виклала кілька милих фото з сімейного архіву та привітала коханого цитатою з вірша Володимира Сосюри.
"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання". З днем Народження, моє кохання", - написала невістка Ющенка.
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Нагадаємо, нещодавно Ющенки відпочивали в Туреччині.
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