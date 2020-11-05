"Так ніхто не кохав": жінка Ющенка-молодшого привітала його милими ФОТО

5 листопада 2020, 11:25

5-го листопада сину експрезидента Андрію Ющенку виповнилося 35 років.

Його дружина Олена виклала кілька милих фото з сімейного архіву та привітала коханого цитатою з вірша Володимира Сосюри.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання". З днем Народження, моє кохання", - написала невістка Ющенка.

 
Олена - друга дружина 35-річного Андрія. Першою була Ліза Єфросиніна, від якої він має дочку
 
Пара побралася у березні 2018-го
 
Тепер Олена частенько оспівує своє кохання віршами та фотографіями в Instagram
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Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko) 4 Ноя 2020 в 3:45 PST

Нагадаємо, нещодавно Ющенки відпочивали в Туреччині.


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