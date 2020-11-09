Кароль показала, як її топлес знімали для антології VOGUE
Співачка Тіна Кароль прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue, яку команда Vogue.ua присвятила 60-м українським жінкам.
Портрет зірки в профіль у темно-синьому капелюсі зробив американський фотограф Грег Свейлз.
Процес того, як Тіну у різних образах знімали для книги, можна побачити в її Instagram.
"Для мене велика честь - прикрасити обкладинку книги VOGUE і бути в ній поряд з жінками, які не тільки знайшли справу свого життя і досягли в ній успіху, а й надихають інших йти за своєю мрією і історією свого успіху представляють Україну в світі", - зауважила Кароль.
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#ТинаКароль и #VOGUE: завтра станет известно то, что пока так тщательно держится в секрете! Осталось недолго! #commingsoon 9/11/2020 #tinakarol
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Новые кадры из фотосессии Тины Кароль для VOGUE! #тинакароль
Нагадаємо, у вересні фото Кароль, зроблені в Нью-Йорку, теж прикрашали Vogue.