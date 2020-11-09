Кароль показала, як її топлес знімали для антології VOGUE

Співачка Тіна Кароль прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue, яку команда Vogue.ua присвятила 60-м українським жінкам.

Портрет зірки в профіль у темно-синьому капелюсі зробив американський фотограф Грег Свейлз.

"Найкращі кадри зі зйомок Vogue UA перетворюють цю книгу на справжню антологію фемінізму і моди. Стильні образи 60 видатних українок, які знайшли справу свого життя, - джерело натхнення на всі часи", - каже головний редактор Vogue UA Філіп Власов

Процес того, як Тіну у різних образах знімали для книги, можна побачити в її Instagram.

"Для мене велика честь - прикрасити обкладинку книги VOGUE і бути в ній поряд з жінками, які не тільки знайшли справу свого життя і досягли в ній успіху, а й надихають інших йти за своєю мрією і історією свого успіху представляють Україну в світі", - зауважила Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новые кадры из фотосессии Тины Кароль для VOGUE! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 9 Ноя 2020 в 1:56 PST

Нагадаємо, у вересні фото Кароль, зроблені в Нью-Йорку, теж прикрашали Vogue.