У ліжку без трусиків та в шкіряному секс-образі: Кароль знялася для Vogue у Нью-Йорку

Під час недавнього візиту до Нью-Йорка співачка Тіна Кароль багато чого встигла, зокрема, знятися для вересневого номера українського Vogue.

Тіну в образі жінки-вамп фотографував американець Грег Суолс, якому свого часу позували Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

"Моя пристрасть - це флірт, який ні до чого не зобов'язує. Флірт на сцені з глядачем. Мені цього достатньо", - каже Тіна в інтерв’ю виданню.

Давно ми не бачили Тіну такою... іншою

"Звичайно, жінці потрібен чоловік. Мій чоловік в моєму житті був - і він з'явився саме в той момент, коли був необхідний. Він фактично витягнув мене з усіх бід. Якби не Женя, могла б не статися та Тіна Кароль, з якої ви сьогодні спілкуєтеся. Зустріч з Женею - це доля, не кожному так щастить. Що уготовано мені далі - не знаю. Я в цьому сенсі фаталістка", - зазначила артистка.

З Кароль зробили якусь Лару Крофт

А це вже більше схоже на звичну Тіну - ніжну та сексуальну

Нагадаємо, наприкінці серпня Кароль презентувала спільний трек з американським репером Snoop Dogg.