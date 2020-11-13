Сексі-вампірка Могилевська вийшла за 90-річного нареченого в "жахливому" кліпі на "Місяць". ВІДЕО
13 листопада 2020, 14:45
Співачка Наталія Могилевська відростила ікла та вийшла заміж за 90-річного хореографа Григорія Чапкіса. Не по-справжньому, а у новому кліпі на ремікс свого хіта "Місяць".
45-річна артистка втілила образ сексуальної рудоволосої вампірки. Її обранець, відповідно, зіграв графа Дракулу.
Відео, колаборацію Могилевської з блогером, зіркою серіалу "Школа" та творцем TikTok-дому ULove Home, дуже символічно представили в п'ятницю, 13-го.
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