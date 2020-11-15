Добкіна в купальнику похвалилася своїм "карантином" в Еміратах

Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна Алла влаштувала собі спекотний карантин у Дубаї.

Дівчина, яка нещодавно раптом вирішила, що вона співачка, похвалилася світлинами в купальнику на пляжі та ефектними вбраннями у ресторанах.

Хтось у Єгипті , а Алла в Дубаї

"Где то осень . Холодает

А я летним променадом

Фотками надоедаю

Вам . С теплом . из Эмиратов", - підписала віршами це фото Алла

"Такий карантин я хочу", - заявила Добкіна

Алла нещодавно відзначила 27-річчя

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