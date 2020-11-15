Добкіна в купальнику похвалилася своїм "карантином" в Еміратах
Неділя, 15 листопада 2020, 10:49
Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна Алла влаштувала собі спекотний карантин у Дубаї.
Дівчина, яка нещодавно раптом вирішила, що вона співачка, похвалилася світлинами в купальнику на пляжі та ефектними вбраннями у ресторанах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Добкіна у сексі-сукні та з бляшанками у волоссі попозувала в кабріолеті
Мур, мур, мур: Добкіна презентувала дебютну пісню
Добкіна в Дубаї посвітила тілом в бікіні та показала сина-пляжника
Приєднуйтесь до дискусії