Добкіна в купальнику похвалилася своїм "карантином" в Еміратах

Неділя, 15 листопада 2020, 10:49

Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна Алла влаштувала собі спекотний карантин у Дубаї.

Дівчина, яка нещодавно раптом вирішила, що вона співачка, похвалилася світлинами в купальнику на пляжі та ефектними вбраннями у ресторанах.

 
Хтось у Єгипті, а Алла в Дубаї
 
"Где то осень . Холодает
А я летним променадом
Фотками надоедаю
Вам . С теплом . из Эмиратов", - підписала віршами це фото Алла
 
"Такий карантин я хочу", - заявила Добкіна
 
Алла нещодавно відзначила 27-річчя 

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