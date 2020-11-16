"До балу Воланда готова": 56-річна Байрак у трусиках засвітила тату під пахвою

Режисерка Оксана Байрак вирішла пожвавити карантин вихідного дня своїм фото в трусиках.

У неділю 56-річна брюнетка видерлася на стіл та випнула попу, позуючи на камеру. Щоправда, пані Оксана прикрила більшу частину тіла, оголивши лише стегно та величезне тату під пахвою.

"Цитуючи булгаковські рядки мого улюбленого роману "Майстер і Маргарита": "Ви судите за костюмом? Ніколи не робіть цього, найдорогоцінніший страж! Ви можете помилитися, і до того ж дуже крупно", хочу продовжити: до Балу Воланда готова. Хтось нашептав мені, що сьогодні якесь відьомське свято", - написала при цьому Байрак.

Своє фото Байрак виправдала "відьомським святом"

А за два дні до того Оксана демонструвала свою розтяжку. " Пока светик и камерку переставляют, я без обманных фильтров, утяжного бельишка и прочей ерунды, разминаюсь, чтоб ножулю закинуть за эту гениальную головушку", - писала тоді про себе режисерка

Нагадаємо, Байрак частенько хвалиться тілом, особливо пласким животом та стрункими ногами.