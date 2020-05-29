Ні – силікону, так – пресу: 56-річна Байрак похвалилася пласким животом

56-річна режисерка Оксана Байрак активно займається спортом і пропагує його на своїй сторінці в Instagram.

Жінка тренується незалежно від погоди і має результат, яким охоче хизується у мережі.

"Ні - силікону! Так - пресу! Тренування - справа тонка, крихітко! PS 7.30 ранку! Кинула виклик дощу, негоді і вічно сплячій Байрак! Очі, звичайно, як у китаянки. Але тренуваннячко вдалося на славу!" - написала Байрак та показала живіт.

З такої відстані не дуже видно живіт, який Байрак могла просто втягнути для фото. Але не забуваймо, що їй 56 років

А місяць тому режисерка виклала відео того, як вона бігає у масці по сходах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak) 30 Апр 2020 в 7:35 PDT

Нагадаємо, раніше Оксана вже хизувалася попою і ногами, які тренує на пробіжках.

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