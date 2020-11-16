Пристрасна Кароль виставила стегно у черговій зухвалій сукні

Понеділок, 16 листопада 2020, 15:46

15-го листопада в ефірі телешоу "Танці з зірками" було спекотно. І не лише через зіркових танцівників, а й через сексі-сукню ведучої Тіни Кароль. 

Співачка цього разу обрала чорне зухвале плаття від американського бренду Mônot, який носять найвідоміші зірки світу. 

У вбранні Тіна наробила пристрасних фото в різних позах, які підкреслювали її стрункі оголені ноги. 

 
Кароль всі глибше занурюється в образ жінки вамп
 
 
Таке враження, що босоніжки Тіна обрала замалі для своїх довгих пальчиків 
 
Тіна любить хизуватися своїми стегнами та ногами
 
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Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

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