Кароль привітала чоловіка своєї мрії
18 листопада 2020, 15:48
Співачка Тіна Кароль привітала у мережі чоловіка своєї мрії з Днем народження.
Саме так, як відомо, зірка називає сина Веніаміна, якому 18-го листопада виповнилося 12 років.
Хлопець нині перебуває на навчанні у Великобританії, тож вітання від мами приймав онлайн.
Світлинами іменинника Тіна поділилася в мережі.
Нагадаємо, нещодавно Кароль розповідала, як син ставиться до можливої появи в неї чоловіка та ще однієї дитини.
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