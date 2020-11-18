Кароль привітала чоловіка своєї мрії

Співачка Тіна Кароль привітала у мережі чоловіка своєї мрії з Днем народження.

Саме так, як відомо, зірка називає сина Веніаміна, якому 18-го листопада виповнилося 12 років.

Хлопець нині перебуває на навчанні у Великобританії, тож вітання від мами приймав онлайн.

Веня вже 4 роки живе і вчиться у передмісті Лондона

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Світлинами іменинника Тіна поділилася в мережі.

Хлопцю виповнилося 12

Нагадаємо, нещодавно Кароль розповідала, як син ставиться до можливої появи в неї чоловіка та ще однієї дитини.