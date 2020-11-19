Млосна і мокра Приходько показалася у ванні з пелюстками

Співачка Анастасія Приходько розказала і показала, як релаксує холодними осінніми вечорами.

Артистка зізналася, що дуже любить приймати ванну з сіллю, аромаоліями та приглушеним світлом.

"Люблю приймати ванну в холод, мороз і уявляти, як зараз бридко і неприємно людям на вулиці", - написала Приходько та виклала фото себе у ванні з білими пелюстками.

Щось останнім часом Настя стала занадто жіночною та сексуальною у мережі

Нагадаємо, нещодавно Приходько вітала свого чоловіка у мережі та показувала дітей.