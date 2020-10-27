Приходько привітала "найкращого на землі" чоловіка поцілунком та показала дітей

27 жовтня 2020, 15:30

Співачка Анастасія Приходько останнім часом активізувалася у мережі.

Артистка почала викладати більше фото, деякі з яких доволі пікантні. А днями показала своїх дітей та поцілунок з чоловіком-іменинником.

 
Із Сашком Настя знайома ще з юності

Коханому Насті, Олександру виповнилося 36 років, і вона присвятила йому зворушливе привітання.


"Мій найкращий на землі чоловік!!! Я дуже тебе люблю, ❤ і хочу привітати з твоїм 36-річчям!!! Ти єдина моя найближча людина на цій планеті і мій найкращий друг! Я так хочу, щоб у тебе все задумане збулося, душевного спокою і міцного здоров'я!", - написала Приходько.

 
Два роки тому Настя з Олександром ледь не розійшлися, але змогли зебергти свій шлюб

А ще Анастасія покликала у гості Катерину Осадчу, якій показала не лише свій заміський будинок, а й дочку та сина.

 
Сину Насті від Олександра, Гордію 5 років, а доньці Нані від Нуріка Кухілави - 10
 
Приходько вирішила знову нагадати про себе, щоби повернутися на сцену?

Нагадаємо, рік тому Настя з чоловіком повінчалися і відгуляли весілля.


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