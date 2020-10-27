Приходько привітала "найкращого на землі" чоловіка поцілунком та показала дітей
Співачка Анастасія Приходько останнім часом активізувалася у мережі.
Артистка почала викладати більше фото, деякі з яких доволі пікантні. А днями показала своїх дітей та поцілунок з чоловіком-іменинником.
Коханому Насті, Олександру виповнилося 36 років, і вона присвятила йому зворушливе привітання.
"Мій найкращий на землі чоловік!!! Я дуже тебе люблю, ❤ і хочу привітати з твоїм 36-річчям!!! Ти єдина моя найближча людина на цій планеті і мій найкращий друг! Я так хочу, щоб у тебе все задумане збулося, душевного спокою і міцного здоров'я!", - написала Приходько.
А ще Анастасія покликала у гості Катерину Осадчу, якій показала не лише свій заміський будинок, а й дочку та сина.
Нагадаємо, рік тому Настя з чоловіком повінчалися і відгуляли весілля.