Приходько топлес привітала вчителів зі святом. ФОТО

Співачка Анастасія Приходько показалася топлес у мережі, але не просто так. Одним дописом у Instagram зірка вбила двох зайців: продемонструвала, як треба починати понеділки, та привітала вчителів із їхнім професійним святом.

"Починай свій понеділок яскраво! І геть неважливо, хто ти: мама з гніздом на голові, котра збирає спросоння дітей до школи, бухгалтер, у котрого звіт на носі, або фатальна леді, котра сподівається сьогодні зустріти свого багатого принца на чорному джипі", - написала Настя.

А ви правильно розпочали понеділок? фото з Instagram приходько

"Ти це Ти! Цінуй себе, свої думки та досягнення, хай це оладки, які вперше не пригоріли або пригоріли (пофіііг!) або мільйонна угода з Китаєм о 5:30 ранку. Я от, матір двох дітей, пишаюся тим, що можу дозволити собі такі фотосесії", - підсумувала співачка.

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А у постскриптумі Приходько привітала "людей, яким є чим пишатися на 100%" - вчителів.

Нагадаємо, Настя виховує доньку Нану та сина Гордія.

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