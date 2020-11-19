Ковдра-сауна та голодування в літаку: онука Ротару поділилася б’юті-секретами
19-річна онука Софії Ротару, модель та співачка Соня Євдокименко поділилася своїми секретами та ритуалами краси.
Дівчина, яка нині живе і навчається у Нью-Йорку, розказала L’Officiele про улюблені засоби та процедури.
"Перша - фарбування вій. Ефект триває до 3-х тижнів, і можна не користуватися тушшю для вій", - каже Софія.
"Друга - інфрачервона сауна. Розслаблює, відновлює м'язи після тренувань, сприяє правильній циркуляції крові. Є ще варіант для домашнього використання - ковдра з ефектом сауни, яку можна вмакати вдома, коли захочеться (і не треба нікуди йти!)", - ділиться модель.
Під час перельотів Софія п’є багато води і влаштовує собі мініголодування.
"Пост під час перельоту допомагає перезапустити циркадний ритм (особливо зараз, коли у мене часті трансатлантичні перельоти), тобто уникнути наслідків зміни часових поясів і можливого порушення обміну речовин", - пояснює дівчина.
"Я змішую зволожуючий крем для обличчя з тональної основою. Це допомагає вирівняти тон і при цьому залишає шкіру сяючою і зволоженою. Плюс візуально здається, що на вас немає макіяжу зовсім", - ділиться секретом Євдокименко.
"Завжди і всюди тримаю поблизу бальзам для губ. Використовую його тільки для губ, але також для кутикули або брів", - зізнається онука Софії Ротару.
Також Софія радить ніколи не забувати знімати макіяж перед сном.
"На стан шкіри завжди впливає харчування. Їжте більше зелені та виключіть з раціону молочні продукти. Зберігайте креми, патчі і тканинні маски в холодильнику", - радить модель.
Нагадаємо, нещодавно Соня розсекретила свої стосунки з українцем.