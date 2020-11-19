Ковдра-сауна та голодування в літаку: онука Ротару поділилася б’юті-секретами

19-річна онука Софії Ротару, модель та співачка Соня Євдокименко поділилася своїми секретами та ритуалами краси.

Дівчина, яка нині живе і навчається у Нью-Йорку, розказала L’Officiele про улюблені засоби та процедури.

"Перша - фарбування вій. Ефект триває до 3-х тижнів, і можна не користуватися тушшю для вій", - каже Софія.

У Софії комбінована шкіра - взимку ближче до нормальної чи сухої, а влітку - більш жирна фото l'Officiel

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"Друга - інфрачервона сауна. Розслаблює, відновлює м'язи після тренувань, сприяє правильній циркуляції крові. Є ще варіант для домашнього використання - ковдра з ефектом сауни, яку можна вмакати вдома, коли захочеться (і не треба нікуди йти!)", - ділиться модель.

Під час перельотів Софія п’є багато води і влаштовує собі мініголодування.

"Пост під час перельоту допомагає перезапустити циркадний ритм (особливо зараз, коли у мене часті трансатлантичні перельоти), тобто уникнути наслідків зміни часових поясів і можливого порушення обміну речовин", - пояснює дівчина.

Соня не їсть у літаках, зате п'є багато води

"Я змішую зволожуючий крем для обличчя з тональної основою. Це допомагає вирівняти тон і при цьому залишає шкіру сяючою і зволоженою. Плюс візуально здається, що на вас немає макіяжу зовсім", - ділиться секретом Євдокименко.

"Завжди і всюди тримаю поблизу бальзам для губ. Використовую його тільки для губ, але також для кутикули або брів", - зізнається онука Софії Ротару.

Також Софія радить ніколи не забувати знімати макіяж перед сном.

"На стан шкіри завжди впливає харчування. Їжте більше зелені та виключіть з раціону молочні продукти. Зберігайте креми, патчі і тканинні маски в холодильнику", - радить модель.

Нагадаємо, нещодавно Соня розсекретила свої стосунки з українцем.