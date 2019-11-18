Онука Ротару розказала, чому переїхала до Нью-Йорка, та як працює над фігурою
18-річна онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко уже кілька місяців живе в Нью-Йорку і транслює своє красиве життя в Instagram.
Як виявилося, до США дівчина поїхала на навчання. Про це вона розказала російському виданню Peopletalk.ru.
Два роки Софія провчилася у Великобританії, а влітку вступила до Школи дизайну Парсонс, де мріяла вчитися.
"Тому зараз я насолоджуюся навчанням в університеті і взагалі тутешнім стилем життя", - зізналася дівчина.
У Instagram на Соню підписано 156 тисяч осіб, а стрічка постійно поповнюється кадрами з фотосесій. Але до хейтерів і критики дівчина ставиться спокійно.
"Для мене конструктивна критика грає велику роль в особистісному і професійному розвитку. При цьому я завжди прислухаюся до себе і роблю те, що feels right", - поділилася онука Ротару.
Багато свого вільного часу Софія приділяє роботі над фігурою, адже модельну справу не залишає.
"Пару місяців тому відкрила для себе бокс. Зараз щотижня тренуюся з тренером в Gotham Gym, а ще ходжу на пілатес. Завжди намагаюся урізноманітнити свої тренування і відштовхуюсь від свого самопочуття", - розказала Євдокименко і зізналася, що свої перші зароблені у Нью-Йорку гроші витратила на особистого тренера.
"Я дотримуюся трьох головних правил: завжди бути чесною з собою і з оточуючими людьми. Кожен день дякувати за те, що є. Долати лінь", - поділилася своїми установками Софія.
Фото з Instagram та Peopletalk.ru