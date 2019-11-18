Онука Ротару розказала, чому переїхала до Нью-Йорка, та як працює над фігурою

18 листопада 2019, 15:28

18-річна онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко уже кілька місяців живе в Нью-Йорку і транслює своє красиве життя в Instagram.

Як виявилося, до США дівчина поїхала на навчання. Про це вона розказала російському виданню Peopletalk.ru.

Два роки Софія провчилася у Великобританії, а влітку вступила до Школи дизайну Парсонс, де мріяла вчитися.

"Тому зараз я насолоджуюся навчанням в університеті і взагалі тутешнім стилем життя", - зізналася дівчина.


 
Але позувати на вулицях Манхеттена Соня теж не забуває

У Instagram на Соню підписано 156 тисяч осіб, а стрічка постійно поповнюється кадрами з фотосесій. Але до хейтерів і критики дівчина ставиться спокійно.

"Для мене конструктивна критика грає велику роль в особистісному і професійному розвитку. При цьому я завжди прислухаюся до себе і роблю те, що feels right", - поділилася онука Ротару.

 
Софія продовжує співати, писати пісні та працювати моделлю

Багато свого вільного часу Софія приділяє роботі над фігурою, адже модельну справу не залишає.

"Пару місяців тому відкрила для себе бокс. Зараз щотижня тренуюся з тренером в Gotham Gym, а ще ходжу на пілатес. Завжди намагаюся урізноманітнити свої тренування і відштовхуюсь від свого самопочуття", - розказала Євдокименко і зізналася, що свої перші зароблені у Нью-Йорку гроші витратила на особистого тренера.

 
Бокс, пілатес і правильне харчування - головні секрети стрункості 18-річної Соні

"Я дотримуюся трьох головних правил: завжди бути чесною з собою і з оточуючими людьми. Кожен день дякувати за те, що є. Долати лінь", - поділилася своїми установками Софія.

 
Нагадаємо, влітку Софія відпочивала в Італії разом із бойфрендом-бізнесменом

Фото з Instagram та Peopletalk.ru


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів