Кароль дебютувала як дизайнер ювелірних прикрас
П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:14
Співачка Тіна Кароль вирішила спробувати себе в новому амплуа.
Артистка створила іменну колекцію ювелірних прикрас і презентувала її в мережі.
Натхненням для Тіни стала краса природи.
Серед коштовностей від зірки - ажурні каблучки, сережки і підвіски у вигляді квітки півонієвидної троянди і бантиків з червоного золота з вкрапленнями фіанітів.
"Квіти з мого саду служили головним натхненням в створенні ескізів цих прекрасних прикрас. Ця серія прикрас - відповідь на питання "Де знайти натхнення"? Оточуйте себе тим, що надихає і надихає. Адже щасливий той, хто здатний на таке в повсякденності", - зазначила Кароль.
Нагадаємо, нещодавно Тіна прикрасила обкладинку антології Vogue.
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