Кароль у сексі-позі презентувала свій запах

Поп-діва Тіна Кароль зробила своїм прихильникам подарунок до новорічних свят. Артистка випустила іменний запах.

Парфуми Tina by Tina Karol - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті чути яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняної конвалії, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот пачулі, мускусу і вітівера.

Тіна презентувала парфуми Tina

"Я хотіла створити аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата одягнені в цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а парфуми - це мелодія нашої душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і хвилюючим свідомість. Кокетство в моді!", - сказала Кароль про свій перший аромат.

Ціна зіркових парфумів - 1200 гривень за 50 мл

Нагадаємо, Кароль уже має досвід випуску косметики. Два роки тому вона випустила червону помаду імені себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кароль у мереживі коло океану закликала "іти на життя". ВІДЕО

Кароль знялася голою, але у дизайнерських рукавицях

Кароль у різних сукнях посвітила ногами у каньйоні Антилопи

Кароль в сукні як у Сіари випнула груди та показала ногу